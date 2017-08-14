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《台湾重要政经日程》--8月14日-10月10日
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2017年8月14日 / 凌晨12点56分 / 2 天前

《台湾重要政经日程》--8月14日-10月10日

路透新闻部

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

8/14(一)

--14:00 中经院〞健全台湾金融科技发展〞研讨会。

--17:00 国家发展委员会委员会议会后记者会。

====================================================================

8/15(二)

--12:30 央行代财政部标售106/8公债，金额250亿台币，天期20年期，18日发行。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

--16:00 经济部公布7月外销订单年增率，上月年增13%。

8/22(二)

--16:00 主计总处公布7月季调后失业率，上月是3.78%。

8/23(三)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增3.14%。

8/24(四)

--16:20 中央银行公布7月M2年增率，上月年增3.71%。

9/5(二)

--16:00 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.77%。

--16:20 台湾央行公布8月底外汇存底，上月底为4,444.52亿美元。

9/8(五)

--16:00 财政部公布8月出口金额年变动率，上月为年增12.5%。

9/15(五)

--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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