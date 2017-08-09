《台湾重要政经日程》--8月9日-10月10日

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=====================今日重要政经消息================================
8/9(三)
--16:00 财政部记者会。
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8/11(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额400亿台币。
8/15(二)
--12:30 央行代财政部标售106/8公债，金额250亿台币，天期20年期，18日发行。
8/21(一)
--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。
--16:00 经济部公布7月外销订单年增率，上月年增13%。
8/22(二)
--16:00 主计总处公布7月季调后失业率，上月是3.78%。
8/23(三)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增3.14%。
8/24(四)
--16:20 中央银行公布7月M2年增率，上月年增3.71%。
9/5(二) *--16:00 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增0.77%。
--16:20 台湾央行公布8月底外汇存底，上月底为4,444.52亿美元。
9/8(五)
--16:00 财政部公布8月出口金额年变动率，上月为年增12.5%。
9/15(五)
--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)