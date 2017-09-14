《台湾重要政经日程》--9月14日-11月20日

=====================今日重要政经消息================================
9/14(四)
--09:30 行政院长赖清德主持行政院会。
--16:30 金管会例行记者会。
--16:30 赋税署例行记者会。 ====================================================================
9/15(五)
--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。
9/20(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单年增率，上月为年增10.5%。
9/21(四)
--17:00(预定) 央行公布第三季利率决定，目前重贴现率在1.375%。
9/22(五)
--09:00 立法院新一会议开议。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年增2.38%。
--16:00 主计总处公布8月季调后失业率，上月为3.78%。
9/25(一)
--16:20 央行公布8月M2货币总计数年增率，上月年增3.6%。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/5(四)
--16:20 央行公布9月底外汇存底，上月底是4,464.26亿美元。
10/6(五)
--16:00 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月新增0.96%。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
10/11(三)
--16:00 财政部公布9月出口/与进口金额年变动率，上月出口年增12.7%。
11/20(一)
--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)