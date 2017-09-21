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《台湾重要政经日程》--9月21日-11月20日
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2017年9月21日 / 凌晨1点27分 / 1 个月前

《台湾重要政经日程》--9月21日-11月20日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息================================

9/21(四)

--9:30 行政院长赖清德主持行政院会。

--10:00 宏达电记者会。

--16:30 金管会例行记者会。

--约17:00 央行公布第三季利率决定，目前重贴现率在1.375%。

====================================================================

9/22(五)

--09:00 立法院新会期开议。

--14:00 财政部公布第四季公债发行计划。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年增2.38%。

--16:00 主计总处公布8月季调后失业率，上月为3.78%。

9/25(一)

--16:20 央行公布8月M2货币总计数年增率，上月年增3.6%。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/5(四)

--16:20 央行公布9月底外汇存底，上月底是4,464.26亿美元。

10/6(五)

--16:00 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月新增0.96%。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

10/11(三)

--16:00 财政部公布9月出口/与进口金额年变动率，上月出口年增12.7%。

*10/20(五)

--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增+7.5%。

11/20(一)

--16:20 央行公布第三季经常帐和国际收支；第二季经常帐顺差176.5亿美元。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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