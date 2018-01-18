《国际主要央行公开市场操作一览》--1月18日

路透上海1月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

欧洲央行管委会2017年12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行2017年12月21日维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。和市场的广泛预期一样，日本央行对金融机构存放在央行的部分超额准备金收取的利率维持在0.1%不变。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

1/17 隔夜逆回购 -205.48 1.25%(固定利率)

1/16 隔夜逆回购 -220.03 1.25%(固定利率)

1/12 四天逆回购 -215.90 1.25%(固定利率)

1/11 隔夜逆回购 -335.97 1.25%(固定利率)

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永久操作：

1/17 买入MBS 8.67 --

1/16 买入MBS 7.51 --

1/12 买入MBS 14.39 --

1/11 买入MBS 12.84 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)在最新褐皮书称，去年11月底到年底前，美国经济和通胀以温和至适度的步伐增长，薪资继续攀升。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/17 七天期反向交易 0.72亿美元 1.91%(固定利率)

1/16 七天期反向交易 24.177 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。ECB政策信号的转变，可能被投资人解读为，决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 368,650

上周三 369,460

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当期变化 -810

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦重申央行决心维持量化宽松措施，但他就通胀和经济发表正面评论。“预计经济将继续温和扩张，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上讲话时表示。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行806亿台币定存单，较当日到期定存单金额808亿台币，发行余额减2亿台币。

--台湾央行周二发行856亿台币定存单，较当日到期定存单金额840.5亿台币，发行余额增15.5亿台币。

--台湾央行周一发行1,745.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,655亿台币，发行余额增90.5亿台币。

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