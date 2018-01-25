《国际主要央行公开市场操作一览》--1月25日

美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

欧洲央行管委会2017年12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行1月23日维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。但央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称“近期呈现区间波动”。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

1/24 隔夜逆回购 -363.71 1.25%(固定利率)

1/23 隔夜逆回购 -317.91 1.25%(固定利率)

1/22 隔夜逆回购 -287.06 1.25%(固定利率)

1/19 三天逆回购 -221.96 1.25%(固定利率)

1/18 隔夜逆回购 -228.04 1.25%(固定利率)

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永久操作：

1/24 买入MBS 2.86 --

1/23 买入MBS 7.37 --

1/22 买入MBS 7.51 --

1/19 买入MBS 8.67 --

1/18 买入MBS 3.43 --

《本周主要新闻》

--美国参议院确认了美联储理事鲍威尔接替叶伦担任下届美联储主席。在美国经济继续复苏之际，这可能有利于美国货币政策保持连续性。鲍威尔下月初开始担任美联储主席，任期四年。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/24 七天期反向交易 6.72亿美元 1.91%(固定利率)

1/23 七天期反向交易 21.592 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的资产购买计划并未导致欧元汇率“在统计意义上显著”变动，汇率波动只是副作用，而非目标。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 366,680

上周三 368,650

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当期变化 -1,970

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行150亿台币定存单，较当日到期定存单金额137亿台币，发行余额增13亿台币。

--台湾央行周二发行1,881.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,887亿台币，发行余额减5.5亿台币。

--台湾央行周一发行4,183亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,191.5亿台币，发行余额减8.5亿台币。

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