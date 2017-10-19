《国际主要央行公开市场操作一览》--10月19日

路透上海10月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月20日维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行今年9月20日维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将会带动通胀升向2%的目标。不过新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足以推动通胀在2019财年升至2%。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

10/18 隔夜逆回购 -1,214.57 1.00%(固定利率)

10/17 隔夜逆回购 -911.88 1.00%(固定利率)

10/16 隔夜逆回购 -785.31 1.00%(固定利率)

10/13 三天逆回购 -999.61 1.00%(固定利率)

10/12 隔夜逆回购 -1,028.07 1.00%(固定利率)

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永久操作：

10/18 买入MBS 4.21 --

10/17 买入MBS 10.73 --

10/16 买入MBS 15.03 --

10/12 买入MBS 20.41 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。

--美联储最新褐皮书称，9月至10月初，美国经济以小幅至温和的步幅扩张，尽管部分地区受到飓风的影响，但还是鲜有通胀加快的迹象。不过美联储主席叶伦也表示，她仍预计通胀将反弹，美联储看来在12月再加息的正轨上。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/18 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

10/17 七天期反向交易 38.212 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。在距离央行下次政策会议还有两周之际，德拉吉表示，承诺在结束购债后“一段长时间”维持利率在当前水准，这对控制借款成本至关重要。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 371,800

上周三 363,720

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当期变化 +8,080

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始缩减大规模、危机模式下的货币刺激政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--针对美国将台湾移出汇率观察名单，台湾央行副总裁杨金龙表示，未来仍会持续就汇率报告与美国沟通，并重申台币采管理浮动汇率制度及台币汇率由市场供需决定。杨金龙在立法院答询时表示，台湾央行和美国财政部沟通良好，未来将持续沟通此事；台币则采管理浮动汇率制度不变，台币汇率由市场供需决定。

--台湾央行周三发行3,565亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,555亿台币，发行余额增10亿台币。

--台湾央行周二发行895亿台币定存单，较当日到期定存单金额882.5亿台币，发行余额增12.5亿台币。

--台湾央行周一发行1,341亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,205亿台币，发行余额增136亿台币。

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