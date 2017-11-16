《国际主要央行公开市场操作一览》--11月16日

路透上海11月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/15 隔夜逆回购 -350.38 1.00%(固定利率)

11/14 隔夜逆回购 -322.19 1.00%(固定利率)

11/13 隔夜逆回购 -352.43 1.00%(固定利率)

11/13 两天逆回购 -1.09 1.00%(固定利率)

11/10 三天逆回购 -396.71 1.00%(固定利率)

11/9 隔夜逆回购 -463.78 1.00%(固定利率)

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永久操作：

11/15 买入MBS 18.85 --

11/14 买入MBS 12.69 --

11/13 买入MBS 16.47 --

11/9 买入MBS 12.19 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，美联储关于未来政策路径的政策指引是有益的，但应该总是把经济实际发展情况当作前提条件。

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦支持12月升息，他表示，低通胀是因临时性因素所致；经济看似已超过了“最高可持续”就业水平，失业率下降显示需要收紧政策。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/15 八天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

11/14 七天期反向交易 28.438 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行首席经济学家普雷特表示，随着逐渐退出大规模买债计画，欧洲央行在提供经济刺激方面将会更加依赖前瞻指引，也就是对未来利率的承诺。普雷特称，“随着我们对通胀路径进行持续调整，并越来越接近购债措施逐步结束的时刻，为协助经济向新常态转型所需的货币支持措施，将愈来愈多的来自政策利率的前瞻指引。政策利率将逐渐重拾其主要政策工具的地位，我们的前瞻指引将会恢复成为一个特别的方法。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 367,320

上周三 369,130

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当期变化 -1,810

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，日本通胀预期略微上升，通胀预期仍然是后顾型的，并受到油价下滑的影响。黑田东彦还称，预期到2019财政年度将达成2%的央行长期通胀率目标。他表示，该央行将继续坚持“强有力的货币宽松政策”，以支持通胀的正面发展趋势。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,556亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,557亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行906亿台币定存单，较当日到期定存单金额905亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周一发行1,416亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,316亿台币，发行余额增100亿台币。

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