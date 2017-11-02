《国际主要央行公开市场操作一览》--11月2日

路透北京11月2日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/1 隔夜逆回购 -871.65 1.00%(固定利率)

10/31 隔夜逆回购 -1,736.05 1.00%(固定利率)

10/30 隔夜逆回购 -1,021.47 1.00%(固定利率)

10/27 三天逆回购 -1,059.03 1.00%(固定利率)

10/26 隔夜逆回购 -984.12 1.00%(固定利率)

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永久操作：

10/31 买入MBS 12.77 --

10/30 买入MBS 12.20 --

10/27 买入MBS 15.01 --

10/26 买入MBS 10.75 --

《本周主要新闻》

--美联储决议维持利率不变。此前投资者已基本排除本周升息的可能性，注意力主要放在下届美联储主席接任人选上。知情人士表示，总统特朗普计划提名现任美联储理事鲍威尔为下任主席。这项宣布料于11月2日公布。鲍威尔是美联储决策者中的中间派，他支持叶伦逐步升息的做法。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/1 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

10/31 七天期反向交易 29.95 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。欧洲央行表示，将从1月起将购债规模减半，但将购债计划延长至明年9月底。欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济正在复苏，但仍需要支持。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 370,120

上周三 370,130

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当期变化 -10

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行一如普遍预期，以8:1的投票结果决定维持引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率(殖利率)在零附近的承诺不变。片冈刚士投票反对维持政策不变的决定。日本央行总裁黑田东彦称，片冈刚士投票反对央行决议，声称通胀加速升向2%的可能性很低。我们推进有力宽松政策的立场不变，以期尽可能早的实现2%通胀目标。他并称，由于物价距离2%的目标仍很远，没有必要改变当前的收益率曲线控制政策.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行109亿台币定存单，较当日到期定存单金额8亿台币，发行余额增101亿台币。

--台湾央行周二发行1,861.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,979.5亿台币，发行余额减118亿台币。

--台湾央行周一发行4,141亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,155亿台币，发行余额减14亿台币。

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