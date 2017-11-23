《国际主要央行公开市场操作一览》--11月23日

路透上海11月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/22 两天逆回购 -516.34 1.00%(固定利率)

11/21 隔夜逆回购 -428.99 1.00%(固定利率)

11/20 隔夜逆回购 -345.76 1.00%(固定利率)

11/20 隔夜正回购 0.66 --

11/17 三天逆回购 -388.38 1.00%(固定利率)

11/16 隔夜逆回购 -207.09 1.00%(固定利率)

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永久操作：

11/22 买入MBS 16.26 --

11/21 买入MBS 4.96 --

11/20 买入MBS 12.67 --

11/17 买入MBS 16.29 --

11/16 买入MBS 4.98 --

《本周主要新闻》

--美联储10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。会议记录还显示，决策者普遍认为经济势将强劲成长。

--美联储主席叶伦表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/22 六天期反向交易 0.35亿美元 1.64%(固定利率)

11/21 七天期反向交易 29.756 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济仍依赖低息信贷，欧洲央行目前利用延长买债计划，将借贷成本上升的预期进一步推后。德拉吉表示，欧洲央行对于欧元区经济复苏将持续愈来愈有信心，但薪资增速疲软，使得货币政策仍需要保持宽松。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 363,360(初步数据)

上周三 367,320

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当期变化 -3,960

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--暂无

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行833亿台币定存单，较当日到期定存单金额831亿台币，发行余额增2亿台币。

--台湾央行周二发行885.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额885.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周一发行1,315亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,312亿台币，发行余额增3亿台币。

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