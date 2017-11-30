《国际主要央行公开市场操作一览》--11月30日

路透北京11月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/29 隔夜逆回购 -670.19 1.00%(固定利率)

11/28 隔夜逆回购 -508.34 1.00%(固定利率)

11/27 隔夜逆回购 -393.81 1.00%(固定利率)

11/24 三天逆回购 -404.88 1.00%(固定利率)

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永久操作：

11/29 卖出MBS -0.84 --

11/29 买入MBS 5.53 --

11/28 卖出MBS -0.84 --

11/28 买入MBS 16.25 --

11/27 买入MBS 12.69 --

《本周主要新闻》

--美联储公布的贴现率会议记录显示，12家地区联储中有三家在10月会议上要求上调贴现率。

--美联储主席被提名人鲍威尔说缩减资产负债表规模需要三到四年的时间。鲍威尔说对债务的公共需求将决定资产负债表最终的规模；预计资产负债表规模将为2.5-3万亿美元。鲍威尔称现在是时候将利率正常化，称当前的经济状况支持12月升息。

--美联储主席叶伦在国会联合经济委员会发表任内最后一次证词陈述时，对国会领袖表示，在全球经济复苏的大背景下，美国经济今年增速加快，让联储可以继续加息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/29 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

11/29 91天期反向交易 28.825 0%(固定利率)

11/28 七天期反向交易 49.936 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行会议记录显示，ECB政策制定者上个月基本上一致同意延长资产购买计划，但保持购债措施开放性的决定似乎引发了较为激烈的争论。

--欧洲央行发表声明称，针对预定2020年前推出的新无担保隔夜利率主要特色，将征求公众意见至1月12日。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 364,600

上周三 363,360

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当期变化 +1,240

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁中曾宏称，央行有拥有平稳退出超宽松货币政策的必要工具和专业知识。中曾宏还表示，金融机构整并重组，可以有效加强日本金融稳定。

--日本央行审议委员原田泰表示，日本央行目前没有理由着手退出超宽松货币政策，因为通胀率仍远低于其2%的目标水平。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行224亿台币定存单，较当日到期定存单金额217亿台币，发行余额增7亿台币。

--台湾央行周二发行1,861.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,856.5亿台币，发行余额增5亿台币。

--台湾央行周一发行4,140.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,139亿台币，发行余额增1.5亿台币。

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