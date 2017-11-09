《国际主要央行公开市场操作一览》--11月9日

路透上海11月9日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/8 隔夜逆回购 -745.46 1.00%(固定利率)

11/8 五天正回购 0.65 --

11/7 隔夜逆回购 -589.71 1.00%(固定利率)

11/6 隔夜逆回购 -703.65 1.00%(固定利率)

11/3 三天逆回购 -609.15 1.00%(固定利率)

11/2 隔夜逆回购 -587.58 1.00%(固定利率)

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永久操作：

11/8 买入MBS 16.51 --

11/7 买入MBS 4.72 --

11/6 买入MBS 12.19 --

11/3 买入MBS 16.45 --

11/2 买入MBS 4.76 --

《本周主要新闻》

--美国总统特朗普宣布，提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。鲍威尔现年64岁，曾是律师和投资银行家，在2012年被当时的总统奥巴马任命为美联储理事。他从特朗普的候选名单中脱颖而出，落选者包括叶伦，还有其他可能大幅改变货币政策的人。过去五年中，鲍威尔一直与叶伦并肩作战，支持叶伦在货币政策方面的大方向，而且近年来也认同叶伦的看法，即通胀疲弱的情况下应继续谨慎对待升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/8 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

11/7 七天期反向交易 27.034 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑大幅下挫。英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%，2016年8月该央行在英国公投退欧后曾紧急降息。这是英国央行自2007年以来首次升息，在那之后爆发的全球金融危机令英国经济陷入严重衰退。

--欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格表示，欧元区经济增长强劲，通胀将会上升，因此欧洲央行应当设定一个结束其2.55万亿欧元资产购买计划的明确日期。“我们的经济增长动能很强，连续17个季度实现增长，就业市场稳步复苏，信心也很乐观，金融环境对企业和家庭非常有利，因此我相信通胀将会回升，”劳滕施莱格对彭博电视表示。“我认为从1月开始缩减购买规模是正确的...我希望有一个明确的退出日期，”她并称。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 369,130

上周三 370,120

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当期变化 -990

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行10月会议意见摘要显示，在是次利率检讨会议上一位审议委员提出，将更长期的收益率作为政策目标，货币政策委员会的九名委员对此进行了辩论，一些人强调目前的刺激政策已经足够。一位委员表示，日本央行应该承诺引导15年期日本公债收益率不高于0.2%，而不是将引导10年期公债收益率在零水准附近作为目标。周四公布的这份意见摘要显示，另一位委员反对这类进一步放宽货币政策的提议，称如果采取“极端举措”加快实现日本央行2%的通胀率目标，有可能造成金融市场动荡。在10月的会议上，日本央行以8-1的票数维持货币政策不变。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,378.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,377.5亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周二发行4,214亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,213亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周一发行1,809亿台币定存单，较当日到期定存单金额7亿台币，发行余额增1,802亿台币。

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