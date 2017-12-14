《国际主要央行公开市场操作一览》--12月14日

路透北京12月14日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。ECB将于12月14日宣布最新利率决定。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/13 隔夜逆回购 -1,433.92 1.00%(固定利率)

12/12 隔夜逆回购 -1,190.90 1.00%(固定利率)

12/11 隔夜逆回购 -1,074.73 1.00%(固定利率)

12/8 三天逆回购 -827.14 1.00%(固定利率)

12/7 隔夜逆回购 -635.52 1.00%(固定利率)

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永久操作：

12/12 买入MBS 14.91 --

12/11 买入MBS 13.98 --

12/7 买入MBS 14.91 --

《本周主要新闻》

--美联储一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，并在声明中称，“经济活动正以稳健的速度增长...就业增长稳固。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/13 七天期反向交易 0.54亿美元 1.91%(固定利率)

12/12 七天期反向交易 19.192 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行12月14日可能上调部分经济预估，讨论对维持目前超宽松水平货币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。在六周前的会议上决策者刚刚同意将资产购买规模减半，这一次他们可能主张，经济增长持续好转，但为提振通胀仍有必要保持超低利率，因复苏仍然依赖央行的宽松政策。

不过鹰派人士可能继续努力说服德拉吉，让市场为明年某时结束资产购买做好准备，认为央行应该逐步调整措辞，为明年年中时正式决定结束2.55万亿欧元(3万亿美元)购债计划打下基础。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 360,880

上周三 358,310

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当期变化 -2,570

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行的收益率曲线控制是一项可有效压低长期利率的“可持续”政策框架，未理会有关央行的大规模购债正在接近上限的批评之声。黑田东彦称，日本央行的大规模刺激计划已终结了通缩状况，而且提振了经济增长，还称他预计企业将开始涨薪，并帮助通胀加速上升至央行2%的目标。黑田东彦重申，日本央行将继续“持续实施强有力的宽松货币政策”，来实现均衡的经济复苏以及物价稳定。

--日本央行总裁黑田东彦称，央行将适当引导货币政策反映经济取得的进展。“我们希望明年日本经济维持稳定，物价和薪资逐步上涨，”黑田东彦在与民间部门分析师的一次活动上称。黑田东彦称，尽管人工智能(AI)飞速发展，但在决定货币政策方面AI并不会取代人类。“像AI这样的科技发展并不意味着人类什么也不需要做了。人类的知识和灵活思维方式变得更为重要，”他说。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,593亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,593亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周二发行907亿台币定存单，较当日到期定存单金额903亿台币，发行余额增4亿台币。

--台湾央行周一发行1,009亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,009亿台币，发行余额未增减。

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