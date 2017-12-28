《国际主要央行公开市场操作一览》--12月28日

路透上海12月28日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

欧洲央行管委会12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行12月21日维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。和市场的广泛预期一样，日本央行对金融机构存放在央行的部分超额准备金收取的利率维持在0.1%不变。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/27 隔夜逆回购 -1,477.49 1.25%(固定利率)

12/26 隔夜逆回购 -1,194.56 1.25%(固定利率)

12/22 四天逆回购 -1,138.52 1.25%(固定利率)

12/21 隔夜逆回购 -1,169.78 1.25%(固定利率)

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永久操作：

12/21 买入MBS 16.15 --

《本周主要新闻》

--暂无

**欧洲**

欧洲央行(ECB)因圣诞假期，本周未进行操作。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 369,600

上周三 371,120

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当期变化 -1,520

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。日本央行在为期两天的政策会议上维持政策不变。但新审议委员片冈刚士提出异议，认为需要采取更多宽松措施，这使得央行退出刺激措施的前景更加复杂。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行124亿台币定存单，较当日到期定存单金额116亿台币，发行余额增8亿台币。

--台湾央行周二发行1,867亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,865.5亿台币，发行余额增1.5亿台币。

--台湾央行周一发行4,150.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,144.5亿台币，发行余额增6亿台币。

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