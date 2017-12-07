《国际主要央行公开市场操作一览》--12月7日

路透上海12月7日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)11月1日维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

欧洲央行(ECB)10月26日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。

关于非传统的货币政策措施，ECB当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底。从2018年1月起，月度净资产购买额度计划为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

日本央行10月31日宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/6 隔夜逆回购 -763.68 1.00%(固定利率)

12/5 隔夜逆回购 -682.97 1.00%(固定利率)

12/4 隔夜逆回购 -723.89 1.00%(固定利率)

12/1 三天逆回购 -590.30 1.00%(固定利率)

11/30 隔夜逆回购 -1,027.19 1.00%(固定利率)

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永久操作：

12/6 买入MBS 5.51 --

12/6 买入MBS 14.96 --

12/5 买入MBS 13.98 --

12/4 买入MBS 14.94 --

12/1 买入MBS 13.97 --

11/30 买入MBS 14.94 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位决策者要求在加息方面保持谨慎，称收益率曲线走平是央行应该缓慢行动的信号。圣路易斯联储总裁布拉德警告称，如果美联储继续以决策者目前计划的速度提高利率，将会出现收益率曲线倒挂这种关键的“利空信号”。他呼吁同僚在推动货币政策正常化的道路上更加谨慎地行事。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗亦表达了对曲线趋平的担忧，称这表明撤除货币宽松政策的过程“将是有耐心且循序渐进的“。

--据华尔街日报报导，纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，12月加息有充分的理由；2018年的加息行动取决于经济的实际表现和前景的变化。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/6 七天期反向交易 0.40亿美元 1.70%(固定利率)

12/5 七天期反向交易 22.558 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委莫尔许表示，ECB应该开始筹划结束购债计划，因为经济复苏让这种刺激举措失去必要性。他并没有在讲话中谈及退出时间表，称退出应该与实体经济的形势相适应。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 358,310

上周三 364,600

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当期变化 -6,290

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，该央行将继续在当前政策框架下实施大胆的货币宽松举措，因与2%的通胀率目标仍有一段距离。黑田东彦在议会称，他在引导收益率曲线控制政策时密切关注日本公债市场，并认为目前该市场并没有任何扭曲。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,387亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,387.5亿台币，发行余额减0.5亿台币。

--台湾央行周二发行4,261亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,259亿台币，发行余额增2亿台币。

--台湾央行周一发行1,832亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,723亿台币，发行余额增109亿台币。

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