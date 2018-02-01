《国际主要央行公开市场操作一览》--2月1日

美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

2018年1月31日FED维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

欧洲央行管委会2017年12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行1月23日维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。但央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称“近期呈现区间波动”。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

1/31 隔夜逆回购 -657.97 1.25%(固定利率)

1/30 隔夜逆回购 -317.66 1.25%(固定利率)

1/29 隔夜逆回购 -239.80 1.25%(固定利率)

1/26 三天逆回购 -214.27 1.25%(固定利率)

1/25 隔夜逆回购 -198.91 1.25%(固定利率)

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永久操作：

1/30 买入MBS 8.28 --

1/29 买入MBS 8.71 --

1/26 买入MBS 7.51 --

1/25 买入MBS 8.69 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年适度扩张，就业市场继续保持强劲。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/31 84天期反向交易 25.18 0%(固定利率)

1/31 七天期反向交易 0.39亿美元 1.93%(固定利率)

1/30 七天期反向交易 19.063 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉上周四警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 368,620

上周三 366,680

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当期变化 +1,940

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--周三出炉的日本央行1月会议意见摘要显示，一些央行决策者称如果经济和物价状况继续改善，央行可能需要考虑升息或者放缓对风险资产的购买。但其他央行委员表示，鉴于通胀距离2%的目标水准仍远，因此央行必须维持“强力的”货币宽松举措。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,361.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,364亿台币，发行余额减2.5亿台币。

--台湾央行周二发行2,176亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,176亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周一发行2,152.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,151亿台币，发行余额增1.5亿台币。

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