《国际主要央行公开市场操作一览》--2月8日

美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

2018年1月31日FED维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

欧洲央行管委会2017年12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行1月23日维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。但央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称“近期呈现区间波动”。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

2/7 隔夜逆回购 -481.20 1.25%(固定利率)

2/6 隔夜逆回购 -492.14 1.25%(固定利率)

2/5 隔夜逆回购 -590.08 1.25%(固定利率)

2/2 三天逆回购 -439.31 1.25%(固定利率)

2/1 隔夜逆回购 -318.25 1.25%(固定利率)

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永久操作：

2/7 买入MBS 4.23 --

2/6 买入MBS 12.92 --

2/5 买入MBS 8.26 --

2/2 买入MBS 7.78 --

2/1 买入MBS 2.73 --

《本周主要新闻》

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储将维持其“稳步渐进”的升息计划，即使近期美国经济数据表现较一些人预期强劲，且劳动力市场紧俏。他重申预计今年将加息三至四次。。他今年对美联储政策拥有投票权，据称也是主席鲍威尔任内所考虑的副主席人选。

威廉姆斯认为美国经济可应对进一步的渐进升息，并称本周稍早的全球股市波动并未从根本上改变他对货币政策及经济前景的看法。威廉姆斯的谈话反映出联储的普遍观点，即政策制定者在制定利率决议时，应该不必考虑市场波动。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/7 七天期反向交易 0.62亿美元 1.92%(固定利率)

2/6 七天期反向交易 15.528 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行数据显示，该央行1月增加购买公司债，同时减少公债的购买规模，这暗示央行刺激计划的焦点或在改变。购买公司债旨在降低企业借款成本，但这项措施一直遭一些欧洲议员抨击，认为风险过高。但由于欧洲央行2.55万亿欧元购债计划预定至少持续到9月，央行料加大涉足信用市场，以避免触及可购德国公债的上限。1月数据显示，欧洲央行公司债购债规模较12月近乎倍增，至56亿欧元，或月度购债总金额的18%。1月主权债购债规模则削减一半，至209亿欧元。自2016年中被纳入欧洲央行的资产购买范围以来，公司债一直占每月购债总额的近10%。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 360,890

上周三 368,620

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当期变化 -7,730

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦排除了很快升息的可能性，尽管他对经济前景较为乐观，强调通胀依旧很低，没有理由缩减刺激措施。黑田东彦还称，他认为日本央行购买上市交易基金(ETF)没有出现重大问题，暗示央行将维持目前的购买速度。“日本通胀率尚未达到1%，在这样的情况下，只为创造将来的政策空间而过早调整货币政策，这样做是不适宜的，”黑田东彦对国会称。他表示，股价背后的基本面状况依然稳健，因日本、美国和欧洲经济形势“很好”。

黑田东彦在国会表示，央行必须维持超宽松货币政策，因通胀率距离央行目标2%仍很遥远。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,552亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,553亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行4,035亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,034亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周一发行4,081亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,082亿台币，发行余额减1亿台币。

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