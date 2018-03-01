《国际主要央行公开市场操作一览》--3月1日

美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储去年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，今、明两年每年升息三次。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔今年2月在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。

欧洲央行管委会2017年12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行1月23日维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。但央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称”近期呈现区间波动”。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

2/28 隔夜逆回购 -445.10 1.25%(固定利率)

2/27 隔夜逆回购 -197.29 1.25%(固定利率)

2/26 隔夜逆回购 -93.60 1.25%(固定利率)

2/23 三天逆回购 -158.75 1.25%(固定利率)

2/22 隔夜逆回购 -363.20 1.25%(固定利率)

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永久操作：

2/27 买入MBS 9.91 —

2/26 买入MBS 7.04 —

2/23 买入MBS 9.89 —

2/22 买入MBS 3.01 —

《本周主要新闻》

—美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。不过，鲍威尔讲话的整体基调保持了政策的连贯性，他对美国国会议员表示，美联储将在需要防范过度通胀，和让经济借助减税和全球经济强劲成长的”东风”之间寻求平衡。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/28 91天期反向交易 28.095 0%(固定利率)

2/28 七天期反向交易 0.62亿美元 1.92%(固定利率)

2/27 七天期反向交易 17.185 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

—欧洲央行发布的会议记录显示，决策者在1月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。欧洲央行管委会认为，调整央行政策立场的讨论仍可能在今年初展开。但因通胀仍未显现出明确回升的势头，决策者对欧元波动持谨慎态度，希望避免政策立场调整引发市场的无序反应。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 366,800

上周三 366,030

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当期变化 +770

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

—日本央行总裁黑田东彦表示，一旦日本央行开始让货币政策正常化，这个过程将是”非常渐进的”；央行将注意经济面临的任何风险。黑田东彦在日本众议院讲话时表示，一旦通胀率达到央行的物价目标且经济增长稳定，就不会继续实施激进的货币宽松。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

—台湾央行周二发行2,178亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,175亿台币，发行余额增3亿台币。

—台湾央行周一发行2,552.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,452.5亿台币，发行余额增100亿台币。

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