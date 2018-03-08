《国际主要央行公开市场操作一览》--3月8日

美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年12月13日一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储去年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，今、明两年每年升息三次。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔今年2月在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。

欧洲央行管委会2017年12月14日决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。

管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。关于非传统的货币政策措施，管委会确认从2018年1月起，计划继续净资产购买计划(APP)下的资产购买，月度购买额度为300亿欧元，一直持续到2018年9月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准调整。

日本央行1月23日维持货币政策不变，短期利率目标仍在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近。央行在季报中维持经济及物价预估不变，仍预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%目标。但央行对通胀预期提出更为乐观的看法，称”近期呈现区间波动”。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

3/7 隔夜逆回购 -142.95 1.25%(固定利率)

3/6 隔夜逆回购 -112.05 1.25%(固定利率)

3/5 隔夜逆回购 -152.30 1.25%(固定利率)

3/2 三天逆回购 -156.42 1.25%(固定利率)

3/1 隔夜逆回购 -143.34 1.25%(固定利率)

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永久操作：

3/7 买入MBS 6.29 —

3/6 买入MBS 9.66 —

3/5 买入MBS 3.25 —

3/2 买入MBS 8.19 —

3/1 买入MBS 6.35 —

《本周主要新闻》

—美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔表示，美国经济并未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示，2018年可能即将加快升息步伐。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/7 七天期反向交易 0.62亿美元 1.92%(固定利率)

3/6 七天期反向交易 11.462 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

—英国央行总裁卡尼称，加密货币作为货币是失败的，已经出现典型的金融泡沫迹象，这要求监管者去保护消费者并阻止加密货币在非法活动中的使用。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 363,060

上周三 366,800

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当期变化 -3,740

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

—日本央行总裁黑田东彦表示，央行在实现通胀率目标之前，不会结束超宽松的货币政策。他的此番讲话旨在打消在市场上存在已久的臆测，即认为央行可能较预期时间更早的缩减刺激政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

—台湾央行周三发行4,939.4亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,677亿台币，发行余额增262.4亿台币。

—台湾央行周二发行4,092亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,090亿台币，发行余额增2亿台币。

—台湾央行周一发行5,791.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,690亿台币，发行余额增101.5亿台币。

—台湾央行周一公布，2月末外汇存底为4,567.21亿美元，续创新高， 较上月增加9.97亿美元或0.22%。央行表示，2月外汇存底续增，主要是来自外汇存底投资运 用收益，惟部分被欧元等货币贬值折计美元后之金额减少所抵销。

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