《国际主要央行公开市场操作一览》--6月8日

路透北京6月8日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

美国联储5月24日发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。欧洲央行4月27日宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

6/7 隔夜逆回购 -1,651.38 0.75%(固定利率)

6/6 隔夜逆回购 -1,609.49 0.75%(固定利率)

6/5 隔夜逆回购 -1,642.08 0.75%(固定利率)

6/2 三天逆回购 -1,704.96 0.75%(固定利率)

6/1 隔夜逆回购 -1,637.55 0.75%(固定利率)

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永久操作：

6/7 买入MBS 10.45 --

6/6 买入MBS 14.75 --

6/5 买入MBS 11.55 --

6/2 买入MBS 15.65 --

6/1 买入MBS 5.13 --

《本周主要新闻》 --美联储(FED)上周四发出强烈信号，暗示其将在本月升息，并且很快将开始削减4.5万亿(兆)美元的债券持仓，尽管近期美国通胀数据有些疲弱。极具影响力的美联储理事鲍威尔是6月中旬政策会议召开前，最后公开发表讲话的联储官员之一。外界普遍预计美联储将在这次会议上升息，为六个月来第三次。 --旧金山联储总裁威廉姆斯上周四称，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次，但认为如果美国经济意外增强，升息四次也是适宜的。他说，升息周期的终点或许是略低于3%。他强调称，美联储将以可预见和透明的方式升息，从而将升息对新兴经济体的任何负面溢出效应降至最低。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/7 七天期反向交易 0.35亿美元 1.44%(固定利率)

6/6 七天期反向交易 121.065 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--消息人士告诉路透，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，但下调通胀预期。这样喜忧参半的经济前景，应该为央行提供更多的理据，使其在德国要求逐步收紧政策的呼声日益高涨的情况下，保持大规模购债刺激政策和负利率不变。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 349,680

上周三 351,690

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当期变化 -2,010

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行资产负债规模超过500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，写下新的里程碑，与美联储4.51万亿美元的资产负债规模大致相当，自2013年开始实施大规模刺激措施后增长超过两倍。虽然该央行达到了增发钞票的一个重要里程碑，但距离达到2%的通胀率目标还远得很，凸显出在购债步伐似已不可持续的情况下，该央行所面临的困境。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行810亿台币定存单，较当日到期定存单金额811亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行842.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额842.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周一发行2,956亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,018.5亿台币，发行余额减62.5亿台币。

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