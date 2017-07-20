《国际主要央行公开市场操作一览》--7月20日

路透北京7月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行7月20日维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/19 隔夜逆回购 -1,447.31 1.00%(固定利率)

7/18 隔夜逆回购 -1,573.22 1.00%(固定利率)

7/17 隔夜逆回购 -1,224.36 1.00%(固定利率)

7/14 三天逆回购 -1,362.31 1.00%(固定利率)

7/13 隔夜逆回购 -1,623.79 1.00%(固定利率)

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永久操作：

7/19 买入MBS 15.03 --

7/18 买入MBS 4.33 --

7/17 买入MBS 12.04 --

7/14 买入MBS 10.76 --

7/13 买入MBS 5.22 --

7/13 买入MBS 14.73 --

《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在参议院听证会上称，总统特朗普设定的经济增长目标3%实现起来“相当有挑战性”。听证会主要聚焦监管改革，并就生产率滞后进行了讨论。她还指出，美联储赞成国会共和党人和政府提出的对当前银行业监管体系的一些改变，例如放松沃尔克法则对银行证券交易的限制，并仅对最大型的机构实施最为严厉的监管举措。

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美联储可能“早在9月”开始缩减4.5万亿的资产负债表。柯普朗称，他希望以循序渐进和可以预测的方式缩表能降低金融市场的波动。与此同时柯普朗重申，尽管美国接近充分就业，但通胀低迷，他想在看到更多进展后再升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/19 七天期反向交易 0.85亿美元 1.66%(固定利率)

7/18 七天期反向交易 68.28 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行在推动通胀率升向2%目标水准方面取得了进展，但仍有必要实施宽松的货币政策。他在法国下议院金融委员会发言时称，欧洲央行已经击退通缩风险，即便通胀仍远未达标。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 358,450

上周三 360,240

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当期变化 -1,790

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。一如广泛预期，日本央行维持金融机构超额准备金利率在负0.1%不变。日本央行还将10年期公债收益率目标维持在零附近。央行针对长期预测发布季度评估，将截至2018年3月的当前财年通胀率预估下调至1.1%，三个月前预估为1.4%。央行推迟实现2%通胀率目标的时间，称目标可能在2019财年期间达成。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,041亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,041.5亿台币，发行余额减0.5亿台币。

--台湾央行周二发行2,447.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,445.5亿台币，发行余额增2亿台币。

--台湾央行周一发行5,161.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,163.5亿台币，发行余额减2亿台币。

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