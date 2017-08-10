《国际主要央行公开市场操作一览》--8月10日

路透上海8月10日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。美联储7月26日维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行7月20日维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

8/9 隔夜逆回购 -1,039.50 1.00%(固定利率)

8/8 隔夜逆回购 -1,036.12 1.00%(固定利率)

8/7 隔夜逆回购 -1,040.61 1.00%(固定利率)

8/4 三天逆回购 -937.78 1.00%(固定利率)

8/3 隔夜逆回购 -878.44 1.00%(固定利率)

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永久操作：

8/9 买入MBS 15.08 --

8/8 买入MBS 4.13 --

8/7 买入MBS 14.91 --

8/4 买入MBS 13.29 --

8/3 买入MBS 4.20 --

《本周主要新闻》

--芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，低通胀率并不能阻止美联储下个月开始缩减资产负债表，但可能会迫使其推迟升息至12月或更晚。他表示，“从当前的数据看，我个人认为联储有理由在9月开始缩表，即便通胀数据暂时处于低位。”虽然埃文斯今年对联储两次升息投了赞成票，第三次升息仍是需要讨论的话题。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/9 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

8/8 六天期反向交易 45.91 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四公布，欧元区薪资及消费者物价仍以较慢速度增长，给通胀造成阻碍，尽管经济在强劲复苏。“供应链前端的价格压力还没有传导到消费者物价中，”欧洲央行在经济报告中称。“整体而言，区域内基本物价压力仍然低迷...薪资增速仍然较低。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 357,660

上周三 358,160

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当期变化 -500

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--前日本央行副总裁岩田一政表示，日本央行应该在通胀达到2%目标之前就缩减大规模刺激举措，这令人怀疑央行为让日本脱离通缩而采取的激进举措的功效。岩田一政为下任央行总裁的热门人选，他抨击央行的物价预测过于乐观，并警告鉴于近来一连串物价数据疲弱，通胀要达到1%也是一大挑战。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

台湾央行上周四公布第二季理监事会议记录显示，经综合考量内外经济金融情势与展望后，全体理事一致赞成央行维持政策利率不变，重贴现率维持在1.375%。这也是央行首度对外公布理监事会议完整的记录。

--台湾央行周三发行1,219.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,218.5亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周二发行2,051亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,050亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周一发行3,956亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,956亿台币，发行余额未增减。

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