《国际主要央行公开市场操作一览》--8月3日

路透上海8月3日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。美联储7月26日维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行7月20日维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

8/2 隔夜逆回购 -1,193.34 1.00%(固定利率)

8/1 隔夜逆回购 -980.69 1.00%(固定利率)

7/31 隔夜逆回购 -2,046.22 1.00%(固定利率)

7/28 三天逆回购 -1,084.79 1.00%(固定利率)

7/27 隔夜逆回购 -956.36 1.00%(固定利率)

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永久操作：

8/2 买入MBS 16.24 --

8/1 买入MBS 12.53 --

7/31 买入MBS 14.79 --

7/28 买入MBS 4.20 --

7/27 买入MBS 10.76 --

7/27 买入MBS 14.29 --

《本周主要新闻》

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储仍应考虑逐步收紧政策，因近几个月通胀趋软是一次性因素而非持续性趋势所致。针对通胀指标疲弱问题，梅斯特基本重申其立场，支持美联储对每年升息约三次的观点，其中包括2017年再升息一次。她表示，美联储还需很快开始缩减债券持仓。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近于撤走这项备受争议的刺激工具。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/2 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

8/1 七天期反向交易 42.67 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德演讲称，能显示欧元区消费者物价将增强且长期来看足以达到欧洲央行持续接近2%目标的迹象仍然太少。在林德发表讲话后公布的一份声明显示，他表示“仍然没有切实证据显示，通胀处于上行轨道且长期来看将接近2%的目标。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 358,160

上周三 360,120

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当期变化 -1,960

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行7月19-20日会议的意见摘要显示，政策委员会一名委员担心，一再推迟实现通胀率目标的时间可能损及央行信誉。一名委员还呼吁就继续购买上市交易基金(ETF)是否合适展开深层讨论。一位委员表示，放弃负利率和收益率曲线控制，可能有助于金融稳定，但这一看法不大可能在日本央行得到认同。日本央行在7月会议上决定维持利率不变，第六次推后通胀目标实现时间。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行797亿台币定存单，较当日到期定存单金额793亿台币，发行余额增4亿台币。

--台湾央行周二发行796.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额792.8亿台币，发行余额增3.7亿台币。

--台湾央行周一发行1,287亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,285亿台币，发行余额增2亿台币。

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