《国际主要央行公开市场操作一览》--9月14日

路透上海9月14日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。美联储7月26日维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行今年7月20日维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

9/13 隔夜逆回购 -1,256.68 1.00%(固定利率)

9/12 隔夜逆回购 -1,270.19 1.00%(固定利率)

9/11 隔夜逆回购 -1,159.72 1.00%(固定利率)

9/8 三天逆回购 -1,138.42 1.00%(固定利率)

9/7 隔夜逆回购 -1,266.07 1.00%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

9/13 买入MBS 18.43 --

9/12 买入MBS 14.01 --

9/11 买入MBS 5.42 --

9/8 买入MBS 18.93 --

9/7 买入MBS 14.31 --

《本周主要新闻》

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发言时表示，低通胀应会反弹，因此美国联邦储备理事会(美联储/FED)应继续逐步升息。在通胀疲弱的情况下，他的言论不像之前的评论那么信心十足。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

9/13 七天期反向交易 0.35亿美元 1.66%(固定利率)

9/12 七天期反向交易 39.855 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行重申其超宽松货币政策立场，甚至保持增加购债的大门敞开，使得外界认为该央行可能正式暗示从明年起缩减刺激政策的希望破灭。

--欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元强势已经在拖累通胀，在欧洲央行下月决定其大规模刺激计划在2018年的前景时，这会作为一个关键的考量因素。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 363,860

上周三 361,270

---------------------------------------

当期变化 +2,590

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁中曾宏表示，日本劳动力市场趋紧将刺激通胀，但要达到央行的2%物价目标还需要更多一点的时间。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,075亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,074亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周二发行2,453.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,454.5亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周一发行5,232亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,229亿台币，发行余额增3亿台币。

如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次