《国际主要央行公开市场操作一览》--9月21日

路透上海9月21日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月20日维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行今年9月20日维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将会带动通胀升向2%的目标。不过新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足以推动通胀在2019财年升至2%。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

9/20 隔夜逆回购 -1,680.25 1.00%(固定利率)

9/19 隔夜逆回购 -1,567.28 1.00%(固定利率)

9/18 隔夜逆回购 -1,389.09 1.00%(固定利率)

9/15 三天逆回购 -1,096.45 1.00%(固定利率)

9/14 隔夜逆回购 -975.64 1.00%(固定利率)

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永久操作：

9/19 买入MBS 14.71 --

9/18 买入MBS 11.16 --

9/15 买入MBS 19.82 --

9/14 买入MBS 11.16 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/20 七天期反向交易 0.35亿美元 1.67%(固定利率)

9/19 七天期反向交易 50.595 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管理委员会委员韩伟森在接受路透专访时表示，欧洲央行在寻求货币政策正常化时应开始讨论更广泛的举措，而非仅关注如何以及何时将缩减刺激措施。被视为温和鹰派的韩伟森称，强劲的欧元区增长将允许欧洲央行缩减刺激措施，但正常化进程将是逐步的。他还说，欧洲央行下步行动应是一系列举措，不限于资产购买决定。这些举措包括改变前瞻指引和调整再投资政策。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 370,330

上周三 363,860

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当期变化 +6,470

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将会带动通胀升向2%的目标。不过新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足以推动通胀在2019财年升至2%。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,578亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,578亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周二发行879.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额876亿台币，发行余额增3.5亿台币。

--台湾央行周一发行933亿台币定存单，较当日到期定存单金额933亿台币，发行余额未增减。

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