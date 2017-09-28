《国际主要央行公开市场操作一览》--9月28日

路透北京9月28日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月20日维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行今年9月20日维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将会带动通胀升向2%的目标。不过新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足以推动通胀在2019财年升至2%。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

9/27 隔夜逆回购 -2,200.83 1.00%(固定利率)

9/26 隔夜逆回购 -1,737.15 1.00%(固定利率)

9/25 隔夜逆回购 -1,585.03 1.00%(固定利率)

9/22 三天逆回购 -1,573.30 1.00%(固定利率)

9/21 隔夜逆回购 -1,528.66 1.00%(固定利率)

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永久操作：

9/27 买入MBS 15.17 --

9/26 买入MBS 5.79 --

9/25 买入MBS 11.15 --

9/22 买入MBS 20.08 --

9/21 买入MBS 11.14 --

9/21 买入MBS 6.04 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。叶伦表示，美联储可能“错误设定了”通胀模型，“错误判断了”就业市场潜在力道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素，央行官员在决定政策是需对这些可能性持开放态度。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/27 七天期反向交易 32.20亿美元 1.62%(固定利率)

9/27 84天期反向交易 25.307 0%(固定利率)

9/26 七天期反向交易 42.077 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，对欧元区通胀将回升至目标越发有信心，但仍需保持耐心，尤其是要确保经济复苏是可持续的。德拉吉特别指出，汇率波动是不确定性的源头之一，需密切关注，并表示，欧洲央行政策仍需保持“充分的”宽松度，因为在时机不成熟的情况下匆忙升息，可能导致之前的努力前功尽弃。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 371,490

上周三 370,330

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当期变化 +1,160

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，在进一步加深负利率方面是有限度的，凸显出日本央行有必要维持超宽松货币政策以继续推高通胀。他还警告称，全球经济前景光明，但朝鲜(北韩)构成风险。他强调称日本央行密切关注朝鲜半岛紧张局势升级对市场和日本经济的影响。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行804亿台币定存单，较当日到期定存单金额801亿台币，发行余额增3亿台币。

--台湾央行周二发行817.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额798.5亿台币，发行余额增19亿台币。

--台湾央行周一发行1,308亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,288亿台币，发行余额增20亿台币。

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