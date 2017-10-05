《图表新闻》北海油市挫跌，布兰特原油多头警讯响起

路透伦敦10月4日 - 美国原油出口回升以及欧洲炼油利润下滑，使得北海原油价格挫跌，而这可能鼓励交易商继续储油，并将损及石油输出国组织(OPEC)减少库存的努力。

OPEC国家、俄罗斯及其他10个产油国同意自1月以来减产约180万桶/日以推高油价，并动用原油库存来填补减产的缺口。

8月时，ICE布兰特原油期货近月价格高于远期价格，即表明供应趋紧的逆价差。以布兰特作为指标的实货市场价格亦跟进。

当飓风哈维在8月底肆虐美国墨西哥湾沿岸炼厂时，布兰特原油期货逼近每桶60美元，来到近两年来高位附近；同时重要的北海油价触及数月、甚至数年高位。

随着美国炼厂陆续恢复运营，近月合约价格开始再次回落；同时实货价格亦大幅反转。

布兰特原油价差合约(CFD)曲线图表：tmsnrt.rs/2yZwcKN

实货市场交易员采用的即期布兰特原油价格目前较三个月后交货的合约价格贴水约0.03美元，10天前为每桶升水1.40美元，升水幅度为2014年以来最大。

即期价格较期货贴水越深，买入实货原油进行储存，待日后高价而沽的动机就越强烈。

“自上周末以来北海石油市场出现的压力，对布兰特原油的期差就非常利空，”Petromatrix策略师Olivier Jakob说。

据能源分析机构Kpler估计，上周末储存在北海油轮上的石油在一周时间内增加将近300万桶，至略高于540万桶，与路透计算结果一致。

布兰特原油期货近月(12月)合约较第二个月(1月)合约的升水幅度目前为每桶0.21美元，从接近0.75美元的水准下降。因11月合约上周到期。

根据路透贸易流动数据，今年头九个月，北海原油需求较上年同期上升5%，至约174万桶/日，这曾扶助远期市场转为逆价差。

“飓风带来扰乱时，导致利润率强劲和美国原油出口中断。因此基于这一点，对北海市场强劲走势进行投机是有道理的。自那之后，美国炼厂恢复生产，而且上周美国原油出口创纪录高位，”Petromatrix的Jakob表示。

实货市场交易商已经注意到欧洲炼油利润急速下跌，尤其是汽油开始尝到库存上升的苦楚，航煤等其他油品价格已触及数月低位。

一位交易商称，随着更多市场人士出售北海原油，ICE布兰特原油期货价差有“崩跌空间。”

布兰特原油远期市场转为正价差： tmsnrt.rs/2z1gS06