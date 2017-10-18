《图表新闻》央行观察与汇市押注

路透伦敦10月17日 - 在全球一些主要央行准备解除刺激政策之际，投资者的主要货币仓位最近几周发生了很大变化。

在10月26日开始的一周内，欧洲央行(ECB)、美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行预计会暗示升息，或者披露撤除以前向金融市场挹注的大量流动性的计划。

虽然有关欧洲央行等央行撤除刺激政策的预期比较弱，但市场参与者担心，如果这些央行的基调向鹰派倾斜，就可能为抛售股票等风险资产创造成熟的环境，那些今年迄今录得两位数回报的债券也会遭殃。

这些变化已开始在汇市出现，英镑仓位情况最近几周的变化尤其剧烈，在不到一个月的时间内，英镑仓位就从大量净空仓变成了净多仓。

外汇市场仓位图表：tmsnrt.rs/2xNRNc5

“考虑到英国经济疲软，加上决策者之前的鸽派立场，英镑头寸的巨大变动更加令人吃惊，”摩根大通驻伦敦的董事总经理Paul Meggyesi说。

虽然英国央行决策者在周二的公开会议上表现出鸽派立场，但市场对升息的预期依然很稳固。

如果有什么的话，就是最近数周债市所体现的升息预期已获得动能。

市场目前预计未来12个月升息幅度最大的是加拿大的62个基点，紧随其后的是英国和美国联邦储备理事会(美联储/FED)。

全球利率预估图表：tmsnrt.rs/2kVRuFU