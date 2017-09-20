《图表新闻》慎重起见和政治力量推动美联储将开始出脱美国债券

路透纽约9月20日 - 慎重态度和政治力量正在推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)采取行动缩减其4.5万亿美元的资产投资组合。过去10年来，即使美国国会的抨击声浪愈来愈大，美联储还是买进这些资产以对抗金融危机。

在经过三轮购债后，美联储的资产负债表从2008年中的9,000亿美元膨胀至目前的水准，无疑成为全球最大的政府和抵押贷款债券持有者。周三时美联储料将宣布危机时代告终的里程碑：即其最快在10月展开出脱债券的过程。

根据美联储官员，美联储计划在未来几年慢慢出脱其规模2.5万亿美元的美债和1.8万亿美元的抵押贷款支持债券(MBS)，使其资产负债表降至2.5-3.5万亿美元。官员们称，没有必要现在就决定着陆点。

美联储希望趁着低失业率和经济持续成长，为其资产负债表清出空间，以防未来不景气时被迫再次扩大购债。

自从2015年底以来，同样的理由造就了美联储四度升息，美联储因而成为全球其他央行的先行者，其他央行还在努力拉抬通胀和经济成长。

共和党国会议员多年来指责美联储购买抵押支持证券超越了其职责范围，称这种做法只是刺激了房地产业。美联储也在回应这种批评声音。让债券现在到期，而非稍晚再卖出，也可以避免这种现在盈利的投资组合在未来几年出现亏损。

“缩减资产负债表并不是出于经济方面的原因，而是政治方面的原因，”花旗集团全球首席经济分析师Willem Buiter本月在纽约大学斯特恩商学院表示，“央行讨厌可见度，而资产负债表的规模和组成使这项任务变得非常困难。”

美联储只计划逐步缩减购债和升息，部分原因是通胀低于目标水准。不过决策者称持续收紧美国货币政策还有一个原因，那就是今年金融形势放松：信用息差缩窄、股票价格大涨，而且债券收益率和美元下滑。

但不是所有衡量企业信贷的指标都表现强劲，比如过去五年平均年增幅约为10%的银行对企业贷款，今年一直持平。

美联储购债对经济和市场影响的互动图：tmsnrt.rs/2jxgbbf