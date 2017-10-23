《图表新闻》未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦10月20日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/缩减刺激

外界已对欧洲央行周四的会议结果预测数周，届时该行料拟定计划缩减2.3万亿(兆)欧元刺激举措，或许从明年初开始执行。

路透调查分析师预计，欧洲央行总裁德拉吉及其同僚将决定把每月购买公债规模从600亿欧元降至400亿欧元，不过缩减规模也有可能更大。

更重要的关键点在于，购债计划到期后是否会延长九个月或是六个月时间。还有迹象显示欧洲央行可能改变前瞻指引，明确距离升息还有一段时间。

这应会激励债券投资者，他们已经将欧元区公债收益率推至五周低点，因预期欧洲央行削减刺激举措实际上可能是一个漫长的过程。欧元已脱离近期所及两年半高位，欧洲股市正在四个月高点附近交投。

同时，美国与欧洲在利率政策方面的差异，将短期美债与德债利差拉大至约229个基点，为17年来最阔水平。

图表：美国和欧元区公债利差 tmsnrt.rs/2l9OO7J

2/科技股高歌猛进

高价位“FAANG”科技股自7月中旬以来强劲上涨；“FAANG”股指的是Facebook、亚马逊(Amazon.com)、苹果、Netflix和Alphabet。但科技企业中的“庞然大物”亚马逊除外。

尽管营收增长保持强劲，但亚马逊一直在进行大规模支出，这就令其获利承压。8月，全食超市股东及联邦监管机构批准了亚马逊以137亿美元收购全食的交易。

过去三个月亚马逊股价一直表现不佳，10月26日该公司将公布第三季业绩，下周其股价可能会有令人惊喜的上涨。今年以来亚马逊股价总回报为32%左右，Netflix为58%。

Netflix第三季业绩强劲，营收和用户数量均超过分析师预期。该公司公布，第三季增长创下纪录，营收29.9亿美元，新增用户530万。

图表：“FAANG”科技股今年以来的表现 tmsnrt.rs/2xYoIuo

3/日本续唱安倍经济学

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，安倍更有希望成为该国在位时间最长的首相。

日圆在选举期间走势就一路低迷。周一美元/日圆升逾114.00触及7月以来高位，对日股日经指数形成利好，该指数周五已写下创下逾50年以来的最长连涨走势。

股市上涨显示市场对国内政局风险的担忧已减轻，安倍这场政治豪赌颇为值得。

但安倍经济学延续下去也意味着日本将继续超宽松货币政策，这对日本公债收益率和日圆将构成下行压力，并为股市增添柴火。

图表：日经指数自1961年来最长连涨走势 reut.rs/2xZ3ahq

4/明斯基时刻(MINSKY MOMENT)

在华尔街黑色星期一闪崩三十周年之际，中国人民银行行长周小川发出警告，中国必须避免出现“明斯基时刻”的风险。

“明斯基时刻”是指经过长时期的成长后，债务或汇率压力引发资产价格一夕崩盘。在中共十九大强调维稳之际，这样的说法引发外界对中国债务规模的关注。

但周四公布的第三季经济增长数据显示，尽管中国累积的债务规模位于纪录高位，中国股市却远低于2015年峰值，楼市也有所降温。周小川并未提及这项风险的迫切性，仅指出杠杆水准将持续升高。政策制定者将对这样的警告是来自于周小川，而非来自市场感到放心。

图表：中国债务累积状况 tmsnrt.rs/2xY8Qs3

5/阿根廷的马克理经济学

阿根廷周日将举行国会期中选举，这次大选或将决定对市场友善的总统马克理(Mauricio Macri)改革政策的未来。这场选举料将体现马克理调降补助与其他紧缩财政措施等不受欢迎举措所带来的影响。

但真正的关键在于马克理的政敌、民粹派前总统费尔南德斯能否得到足够的支持，在2019年总统大选对马克理构成严峻的挑战；预料马克理届时将寻求连任。

着眼于阿根廷大量石油与矿产的投资者，希望马克理的联盟能够阻挡费尔南德斯重掌政权任何的可能性，避免她无所不用其极促进增长的政策重演。

图表：阿根廷GDP增长与总统大选情势关系 tmsnrt.rs/2l85eOa