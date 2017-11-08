《图表新闻》美国原油期货未平仓量超越布兰特，因页岩油业者对冲

* 西德克萨斯中质油(WTI)期货未平仓量超越布兰特原油

* 美国页岩油业者寻求锁定更高的价格

* OPEC及俄罗斯在石油期货交易并不那么活跃

路透新加坡11月8日 - 美国原油期货交易活动自7月以来大增，因美国页岩油业者利用价格上涨来出售未来产出。

美国钻油业者的活动带动西德克萨斯中质油(WTI)期货未平仓合约超越布兰特原油期货；后者为国际油价指标。

交易所数据显示，WTI期货未平仓合约自6月底以来已经跳增近25%至260万口。

反观布兰特原油的未平仓合约量，在过去几个月呈现区间波动，很少突破250万口。

新加坡Strong Petroleum董事总经理Oystein Berentsen表示，“原因在于生产商在美国进行对冲，同时基金也全面看多。页岩油生产商将利用WTI作为对冲工具，而非布兰特。”

图表：WTI原油期货与布兰特原油期货未平仓量比较

2014-2016年，原油价格 从每桶100美元上方崩跌到了50美元以下。随着美国页岩油C-OUT-T-EIA产量大增，而石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国的产量也创下了纪录高位，原油供应出现大规模过剩。

页岩油生产商被迫适应较低的油价，为此大举削减成本并提高油井效率。

美国原油期货自6月以来已上涨了逾三分之一，页岩油生产商急忙通过出售未来的产量来锁定获利，这是一种被称为“对冲”的交易策略。

受到油价上涨前景的诱惑，对冲基金也大量增加原油期货的多头仓位。

但是，外界怀疑美国的对冲活动能否继续保持在这么高的水平。

对冲要获利，原油期货价格曲线需要处于正价差，也就是未来价格高于现货价格。

当现货价格高于期货价格时，市场即进入逆价差结构，那么就未来产出进行对冲就不那么具有吸引力。

就当前状况来看，布兰特原油期货六个月的曲线呈现逆价差，美国原油期货曲线则呈现小幅正价差。

“WTI市场结构已经趋近于零正价差，”JTD Energy Services主管John Driscoll表示，“正价差是对冲者的最好朋友，因此若市场持续追随布兰特原油进入逆价差，要进行对冲的困难度将升高。”

图表：布兰特与WTI期货曲线