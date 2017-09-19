《图表新闻》美联储缩表将至，如火如荼的金融市场即将面对难题

路透纽约9月19日 - 金融市场过去10年来热闹不已，美国联邦储备理事会(美联储/FED)挹注了3.5万亿美元的新资金，美股无疑是最大的受惠者。然随着购债政策在未来几年将淡出，情况或许变得不稳。

美联储史无前例的购债计划意在稳定2007-2009年衰退后受挫的美国经济。但该货币政策最初的效果是彰显在市场上，标普500指数自2009年初危机期间的最低点已上涨近三倍，且频频刷新纪录高位。

美联储周二开始为期两天的政策会议，料将决定在10月开始缩表。量化宽松政策的拥护者认为，该政策协助把失业率减少逾一半。反对者则警告，该政策推高全球资产价格的方式，可能引发下一场危机，而且股市大涨已经让美国贫富不均的问题更加严重。

标普500指数图表：(reut.rs/2xMBSuj)

大规模购买美国公债和抵押支持债券，目的是要鼓励包括企业雇佣和个人投资在内的有风险经济活动，进而拉抬经济成长。

随着美联储推出了三轮大规模量化宽松(QE)，股市大涨，美元则与美债收益率一道下滑。每次QE接近尾声时，这些资产都有所回落，尽管只是暂时性的。

美元指数在过去10年是货币政策决定的最佳早期指标之一。随着美联储在2015年末终于转为升息，将利率从近零水平上调，美元指数在2014年至2016年期间飙升27%。

美元指数图表：(tmsnrt.rs/2jE07nY)

美联储原计划在2016年的升息次数更多，却因海外经济意外放缓而流产，导致投资者纷纷涌入避险美债，从而促使指标10年期美债收益率触及纪录低点。

美国指标10年期公债收益率图表： (reut.rs/2jF1dA4)

投资人急忙进出避险投资的效应，已经扩散至美国境外。

当全球最具影响力的美联储开始扩大资产负债表，并承诺长时间维持利率于近零水准的时候，那些寻找收益偏高资产的投资人涌向土耳其、巴西及印尼等新兴市场。

2013年发生了所谓的“缩减恐慌”(taper tantrum)，也就是美联储暗示将停止购债时，市场突然做出回应，导致上述交易方向遭到逆转，新兴股汇市遭遇严重打击。同类型的“热钱”现象，也曾经提振低质量的美国公司债。

新兴市场及公司债图表：(reut.rs/2jGWcGX)

美联储购债对经济及各市场的完整互动式英文图表，请点选：(tmsnrt.rs/2jxgbbf) (完) (编译 戴素萍/侯雪苹/张明钧; 审校 郑茵/李婷仪/龚芳)