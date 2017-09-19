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《图表新闻》购债计划为经济带来福音，但通胀谜题令美联储困惑不已
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#债券
2017年9月19日 / 凌晨1点25分 / 1 个月内

《图表新闻》购债计划为经济带来福音，但通胀谜题令美联储困惑不已

1 分钟阅读

路透纽约9月18日 - 过去几年在美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快购债之际，支持这一前所未有政策举措的人经常会提到，美国的失业率正在稳步下降。

本周美联储召开政策会议，预计会上将宣布最早从下个月开始缩减购买计划。美联储称，对于挽救美国经济而言，这些购债举措很有必要，有助于经济在2007-2009年金融危机期间避免进一步低迷，并在随后几年稳步复苏。

图表：美国实质GDP增长情况 tmsnrt.rs/2jFGWKA

一段时期以来，失业率从危机时期的峰值10%稳步下降，今年达到16年低点4.3%，已经低至经济学家认为的通胀开始上升前可能达到的最低点，迫使美联储开始收紧政策。

图表：美国失业率表现 tmsnrt.rs/2xM25Js

不过美联储过去六年投入3.5万亿(兆)美元购买公债及抵押贷款支持债券的举动，并未给物价指标带来希望。通胀率已连续五年低于目标，且今年多数时间表现更为疲弱，令美联储官员困惑不已，甚至促使一些官员建议搁置短期内进一步升息的计划。

“我最乐观的猜测是，随着劳动力市场收紧影响的更多释放，核心通胀会随时间流逝而升高一些，但那是一个非常缓慢的过程，而且也不是十拿九稳，”高盛首席经济学家Jan Hatzius在上周纽约美国外交关系协会(CFR)表示。

他并称，理论上讲，失业率下滑1个百分点，通胀率只会有0.10-0.15个百分点的上升。

图表：美国核心PCE通胀情况 tmsnrt.rs/2jDIUuS

这一谜题中最令人关心的部分在于薪资增长年复一年保持疲弱，即便在就业岗位和整体雇佣情况一直强劲的环境下也未见起色，加深了对于整体经济复苏期间美国不平等现象愈演愈烈的忧虑。

今年美国薪资增长年率卡在2.5%左右，已经好于2010-2012年低于2%的趋势水准，但仍不及经济衰退之前大约3%的增幅。

图表：美国平均时薪同比变动 tmsnrt.rs/2xN9RCO

完 编译 刘秀红；审校 郑茵

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