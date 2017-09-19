《图表新闻》钯金涨势旺，基金买盘再添柴火

路透伦敦9月19日 - 钯金价格今年已经上涨超过三成，而在市场多年供应持续短缺之际，钯金上市交易基金(ETF)持仓跳增更是加剧价格上冲压力。

钯金ETF的持仓量在2015年中达到260万盎司的高点之后，就呈现大举外流，但8月的流入量则是逾三年新高。本月持仓再度上扬，升至1月以来最高。

图表1：钯金ETF 8月持仓大增：reut.rs/2xNXFBL

从今年至今的走势来看，钯金价格走势并不会和ETF持仓量亦步亦趋，而且在1月持仓大幅外流之后，ETF方面的买需今年以来仍呈现负值。

但由于钯金市场过去七年里面有六年处于供不应求，就算发行实货钯金支持证券的上市交易基金买需小幅增加，也可能造成明显影响。

“去年，ETF投资下降时，短缺被投资者的抛售填上了，”麦格理分析师Matthew Turner说道。“如果出现市场短缺，投资者也没在抛售，而且也没有其它可便易进入市场的库存，那么唯一的出路就是价格上涨了。”

“我们甚至无需看到投资者大规模买入，”他说道。“我们仅需看到没有投资者抛售。”

近几个月，钯金已创下一连串的16年高位，9月初触及每盎司1,001美元的最高水位。铂锭的借贷市场上出现的短期紧俏状况，在6月引发价格初步走高；这一紧俏状况推高了租赁利率。

图表2：钯金/美元三个月远期掉期合约 VS 钯金价格 tmsnrt.rs/2jGO35u

这波涨势自此推动钯金与铂金的价差进入25美元的平价范围内，这是2001年底以来两种金属的最窄价差。

NYMEX钯金合约的投机客净多仓本月触及三年高位。分析师指出，虽然钯金价格急升主要是属于炒作性质，但更大范围的整体走势，是受到钯金市场基本趋紧的支撑。

图表3：NYMEX钯金投机客净多仓变动vs现货钯金价格走势 reut.rs/2jFUPZc

在主要贵金属之中，钯金的工业用途色彩最高，汽车产业占了近80%的钯金需求，因钯金用于汽车的触媒转换器。

汽车排放标准趋于严格，特别是在发展中国家，加上欧洲国家减少使用柴油发动机，转向大量使用钯金的汽油类型车款，使得汽车转换器的相关需求在2016年升至736万盎司，连续第五年创纪录高位。而这些推升因素仍然存在。

“排放标准趋紧，代表即使汽车销售下滑，每部汽车触媒转换器的钯金用量增大的事实，仍可能抵消掉这个影响，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。“我们面临相当大的供给缺口，而且无法轻易提高初级金属供给。”

从历史上来看，汽车催化剂和钯金价格之间存在明显的关联，这点也在意料之中。

钯催化剂需求今年料将继续增长。GFMS预计今明两年钯金市场将出现约140万盎司的缺口。

“市场看起来有点吃紧。即期交割较贵，这点从直到明年6月的远期曲线呈现逆价差中有所体现，”GFMS的分析师Johann Wiebe说。

GFMS预计今年第四季钯金均价为每盎司1,000美元，直到2019年之前都将维持在该水准上方。

图表4：2001年以来钯催化剂需求与钯价的关系图表： tmsnrt.rs/2xNtBpM 图表5：2001年以来钯市场供需状况图表：tmsnrt.rs/2jFX8LQ (编译 张明钧/王琛/蔡美珍/汪红英；审校 艾茂林/李春喜)