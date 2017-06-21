《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡6月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $46.20/$46.67 支撑$45.62/45.23/$44.69 棕榈油 2,441/2,421马币(林吉特) 阻力2,472/2,498马币 西德克萨斯中质油 $44.10 支撑$43.16/$42.64 (WTI) 现货金 $1,251/$1,257 支撑$1,243/$1,237 LME期铜 $5,647/$5,603 阻力$5,691/$5,745 LME期铝 $1,871 阻力$1,898/$1,908 CBOT大豆 $9.23-1/2 阻力$9.32-3/4, $9.35-1/2 CBOT玉米 $3.66-1/2, $3.63 阻力$3.71-1/4, $3.75-1/4 CBOT小麦 $4.65-3/4 阻力$4.76-1/4, $4.83 纽约咖啡 $1.2530/$1.2650 支撑$1.2340/$1.2150 纽约可可 $1,865/$1,767 阻力$1,971/$2,097 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 龚芳)