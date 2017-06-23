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2017年6月23日 / 凌晨12点49分 / 2 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡6月23日 - 
 合约                 目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油           $44.41                 阻力$45.62/$46.20
 棕榈油               2,453/2,467马币(林吉   支撑2,438/2,420马币
                      特)                    
 西德克萨斯中质油(WT  $42.08                 阻力$43.16/$43.54
 I)                                          
 现货金               $1,243                 阻力$1,257/$1,261
 LME期铜              $5,691                 阻力$5,778/$5,832
 LME期铝              $1,862/$1,849          阻力$1,885/$1,899
 CBOT大豆             $8.94-1/2              阻力$9.07-1/2, $9.16-3/4
 CBOT玉米             $3.58-3/4              支撑$3.63, $3.66-1/2
 CBOT小麦             $4.55, $4.48-1/4       阻力 $4.65-3/4, $4.68-3/4
 纽约咖啡             $1.1190                阻力$1.1850/$1.2465
 纽约可可             $1,767                 阻力$1,865/$1,971
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 戴素萍)

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