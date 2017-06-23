《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡6月23日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $44.41 阻力$45.62/$46.20 棕榈油 2,453/2,467马币(林吉 支撑2,438/2,420马币 特) 西德克萨斯中质油(WT $42.08 阻力$43.16/$43.54 I) 现货金 $1,243 阻力$1,257/$1,261 LME期铜 $5,691 阻力$5,778/$5,832 LME期铝 $1,862/$1,849 阻力$1,885/$1,899 CBOT大豆 $8.94-1/2 阻力$9.07-1/2, $9.16-3/4 CBOT玉米 $3.58-3/4 支撑$3.63, $3.66-1/2 CBOT小麦 $4.55, $4.48-1/4 阻力 $4.65-3/4, $4.68-3/4 纽约咖啡 $1.1190 阻力$1.1850/$1.2465 纽约可可 $1,767 阻力$1,865/$1,971 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 戴素萍)