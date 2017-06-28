FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年6月28日 / 凌晨12点59分 / 1 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡6月28日 - 
 合约                  目标位($代表美元  支撑位/阻力位($代表美元)
                       )                 
 布兰特原油            $45.62            阻力 $46.67/$47.14
 棕榈油                2,420马币(林吉特  阻力 2,453/2,467
                       )                 
 西德克萨斯中质油(WTI  $43.16            阻力 $44.10/$44.55
 )                                       
 现货金                $1,255/$1,259     支撑 $1,245/$1,243
 LME期铜               $5,921/$6,029     支撑 $5,833/$5,746
 LME期铝               $1,898/$1,912     支撑 $1,882/$1,872
 CBOT大豆              $9.07-3/4, $9.03  阻力 $9.17, $9.28-1/2
                       -3/4              
 CBOT玉米              $3.56-1/4         阻力 $3.63
 CBOT小麦              $4.48-1/4         阻力 $4.55, $4.59-1/2
 纽约咖啡              $1.2250           阻力 $1.2690, $1.3395
 纽约可可              $1,767            阻力 $1,907/$1,971
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校　戴素萍)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below