《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡6月28日 - 合约 目标位($代表美元 支撑位/阻力位($代表美元) ) 布兰特原油 $45.62 阻力 $46.67/$47.14 棕榈油 2,420马币(林吉特 阻力 2,453/2,467 ) 西德克萨斯中质油(WTI $43.16 阻力 $44.10/$44.55 ) 现货金 $1,255/$1,259 支撑 $1,245/$1,243 LME期铜 $5,921/$6,029 支撑 $5,833/$5,746 LME期铝 $1,898/$1,912 支撑 $1,882/$1,872 CBOT大豆 $9.07-3/4, $9.03 阻力 $9.17, $9.28-1/2 -3/4 CBOT玉米 $3.56-1/4 阻力 $3.63 CBOT小麦 $4.48-1/4 阻力 $4.55, $4.59-1/2 纽约咖啡 $1.2250 阻力 $1.2690, $1.3395 纽约可可 $1,767 阻力 $1,907/$1,971 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)