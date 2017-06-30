《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡6月30日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $48.10 支撑 $47.21/$46.93 棕榈油 2,489/2,503马币(林吉特) 支撑 2,456/2,444马币 西德克萨斯中质油(WTI) $45.45/$45.85 支撑 $44.84/$44.61 现货金 $1,238/$1,231 阻力 $1,251/$1,259 LME期铜 $6,029 支撑 $5,921/$5,833 LME期铝 $1,925 支撑 $1,912/$1,898 CBOT大豆 $9.19 阻力 $9.26-1/2, $9.32-1/2 CBOT玉米 $3.87-1/4 支撑 $3.79 CBOT小麦 $5.05 支撑 $4.94-3/4, $4.88-1/2 纽约咖啡 $1.2885/$1.3015 支撑 $1.2590/$1.2490 纽约可可 $1,826/$1,806 阻力 $1,854, $1,882 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 汪红英)