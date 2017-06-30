FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年6月30日 / 凌晨1点47分 / 1 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡6月30日 - 
 合约                    目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $48.10                    支撑 $47.21/$46.93
 棕榈油                  2,489/2,503马币(林吉特)   支撑 2,456/2,444马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $45.45/$45.85             支撑 $44.84/$44.61
 现货金                  $1,238/$1,231             阻力 $1,251/$1,259
 LME期铜                 $6,029                    支撑 $5,921/$5,833
 LME期铝                 $1,925                    支撑 $1,912/$1,898
 CBOT大豆                $9.19                     阻力 $9.26-1/2, $9.32-1/2
 CBOT玉米                $3.87-1/4                 支撑 $3.79
 CBOT小麦                $5.05                     支撑 $4.94-3/4, $4.88-1/2
 纽约咖啡                $1.2885/$1.3015           支撑 $1.2590/$1.2490
 纽约可可                $1,826/$1,806             阻力 $1,854, $1,882
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 汪红英)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below