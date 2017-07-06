《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡7月6日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $47.13 阻力位 $48.59/$49.09 棕榈油 2,522/2,503马币 阻力位 2,551/2,569马币 西德克萨斯中质油(WTI) $44.69 阻力位 $46.08/$46.55 现货金 $1,231/$1,238 支撑位 $1,217/$1,211 LME期铜 $5,818/$5,788 阻力位 $5,860/$5,905 LME期铝 $1,918/$1,903 阻力位 $1,933/$1,951 CBOT大豆 $10.10-3/4 支撑位 $9.91/$9.78 CBOT玉米 $3.94-1/4, $3.90-1/2 阻力位 $4.02, $4.04-1/2 CBOT小麦 $5.38, $5.31-1/2 阻力位 $5.54-1/2, $5.64-3/4 纽约咖啡 $1.3180/$1.3290 支撑位 $1.2885/$1.2755 纽约可可 $1,917/$1,895 阻力位 $1,965/$1,987 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 王颖)