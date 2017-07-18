FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
22 天前
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年7月18日 / 凌晨2点11分 / 22 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月18日 - 
 合约                   目标位($代表美元)     支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             -                     阻力位 $48.84/$49.23
                                              支撑位 $48.20/$47.20
 棕榈油                 2,521马币(林吉特)     阻力位 2,545/2,560马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $45.66                阻力位 $46.29/$46.91
 现货金                 -                     阻力位 $1,239/$1,250
                                              支撑位 $1,233/$1,226
 LME期铜                $6,049                支撑位 $5,976/$5,932
 LME期铝                $1,882                阻力位 $1,917/$1,928
 CBOT大豆               $10.21-3/4            支撑位 $10, $9.78
 CBOT玉米               $3.99-1/4             支撑位 $3.93-1/4, $3.85-3/4
 CBOT小麦               $5.29                 支撑位 $5.02-3/4, $4.91-1/2
 纽约咖啡               -                     阻力位 $1.3555/$1.3785
                                              支撑位 $1.3185/$1.2955
 纽约可可               $1,893/$1,869         阻力位 $1,917/$1,947
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有
关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below