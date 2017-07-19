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2017年7月19日 / 凌晨12点55分 / 21 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月19日 - 
 合约                目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油          $49.54                   支撑位 $48.20/$47.42
 棕榈油              2,501/2,481马币(林吉特)  阻力位 2,521/2,530 马币
 西德克萨斯中质油(W  $46.91                   支撑位 $45.66/$44.89
 TI)                                          
 现货金              $1,250/$1,261            支撑位 $1,239/$1,226
 LME期铜             $6,049                   支撑位 $5,976/$5,932
 LME期铝             $1,953                   支撑位 $1,917/$1,903
 CBOT大豆            $9.84                    阻力位 $10.17, $10.37-1/4
 CBOT玉米            $3.84, $3.79-3/4         阻力位 $3.95-1/2, $4.00-1/2
 CBOT小麦            $4.91-1/2                阻力位 $5.10-1/4, $5.29
 纽约咖啡            -                        阻力位 $1.3555/$1.3785
                                              支撑位 $1.3185/$1.2955
 纽约可可            $1,869/$1,839            阻力位 $1,917/$1,947
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有
关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李爽  审校 张若琪)

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