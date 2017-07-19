《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月19日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $49.54 支撑位 $48.20/$47.42 棕榈油 2,501/2,481马币(林吉特) 阻力位 2,521/2,530 马币 西德克萨斯中质油(W $46.91 支撑位 $45.66/$44.89 TI) 现货金 $1,250/$1,261 支撑位 $1,239/$1,226 LME期铜 $6,049 支撑位 $5,976/$5,932 LME期铝 $1,953 支撑位 $1,917/$1,903 CBOT大豆 $9.84 阻力位 $10.17, $10.37-1/4 CBOT玉米 $3.84, $3.79-3/4 阻力位 $3.95-1/2, $4.00-1/2 CBOT小麦 $4.91-1/2 阻力位 $5.10-1/4, $5.29 纽约咖啡 - 阻力位 $1.3555/$1.3785 支撑位 $1.3185/$1.2955 纽约可可 $1,869/$1,839 阻力位 $1,917/$1,947 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有 关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李爽 审校 张若琪)