《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.35 支撑位 $48.89/$48.23 棕榈油 2,599/2,623马币(林吉特) 支撑位 2,543马币 西德克萨斯中质油(WT $47.68/$48.20 支撑位 $46.66/$46.29 I) 现货金 $1,250/$1,261 支撑位 $1,239/$1,230 LME期铜 $6,013/$6,049 支撑位 $5,932 LME期铝 -- 阻力位 $1,928/$1,939 支撑位 $1,903/$1,895 CBOT大豆 $10.37-1/4, $10.54 支撑位 $10.17 CBOT玉米 $4.10-3/4 支撑位 $4.00-1/2, $3.98-1/4 CBOT小麦 $45.14-3/4, $5.20-3/4 支撑位 $5.04, $4.97-3/4 纽约咖啡 $1.3785 支撑位 $1.3370/$1.3185 纽约可可 $1,985 支撑位 $1,925/$1,889 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 孙茉莉; 审校 张若琪)