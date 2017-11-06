FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
特朗普亚洲行
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
中国财经
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
深度分析
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年11月6日 / 凌晨12点52分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透11月6日 - 
 合约                       目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                 $62.74/$63.09              支撑位$61.82/$61.41
 棕榈油                     2,779马币(林吉特)          阻力位2,808/2,826/2,841马币(林吉
                                                       特)
 西德克萨斯中质油(WTI)      $56.47/$57.16              支撑位$55.61/$55.22
 现货金                     -                          支撑位$1,263/$1,241
                                                       阻力位$1,281/$1,286
 LME期铜                    $6,840/$6,810              阻力位$6,933/$6,980
 LME期铝                    -                          支撑位$2,148/$2,125
                                                       阻力位$2,196/$2,218
 CBOT大豆                   $9.81                      阻力位$9.88-1/4, $9.93
 CBOT玉米                   -                          支撑位$3.47, $3.45-1/4
                                                       阻力位$3,49-3/4, $3.52-1/4
 CBOT小麦                   $4.29-3/4, $4.32-3/4       支撑位$4.22-3/4, $4.20-1/4
 纽约咖啡                   -                          支撑位$1.2275/$1.2130
                                                       阻力位$1.2555/$1.2760
 纽约可可                   $2,034/$1,995              阻力位$2,082/$2,112
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文
提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校　戴素萍)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below