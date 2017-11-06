《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透11月6日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $62.74/$63.09 支撑位$61.82/$61.41 棕榈油 2,779马币(林吉特) 阻力位2,808/2,826/2,841马币(林吉 特) 西德克萨斯中质油(WTI) $56.47/$57.16 支撑位$55.61/$55.22 现货金 - 支撑位$1,263/$1,241 阻力位$1,281/$1,286 LME期铜 $6,840/$6,810 阻力位$6,933/$6,980 LME期铝 - 支撑位$2,148/$2,125 阻力位$2,196/$2,218 CBOT大豆 $9.81 阻力位$9.88-1/4, $9.93 CBOT玉米 - 支撑位$3.47, $3.45-1/4 阻力位$3,49-3/4, $3.52-1/4 CBOT小麦 $4.29-3/4, $4.32-3/4 支撑位$4.22-3/4, $4.20-1/4 纽约咖啡 - 支撑位$1.2275/$1.2130 阻力位$1.2555/$1.2760 纽约可可 $2,034/$1,995 阻力位$2,082/$2,112 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文 提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)