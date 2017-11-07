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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年11月7日 / 凌晨1点13分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月7日 - 
 合约                       目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                 $65.03/$66.03              支撑 $63.94/$62.84
 棕榈油(1月)                -                          阻力 2,808/2,826/2,841马币(林吉特)
                                                       支撑 2,779/2,756马币
 西德克萨斯中质油(WTI)      $58.15/$59.14              支撑 $55.94/$55.18
 现货金                     -                          支撑 $1,263/$1,241
                                                       阻力 $1,283/$1,299
 LME期铜                    $7,026/$7,084              支撑 $6,933/$6,876/$6,783
 LME期铝                    $2,148/$2,125              阻力 $2,196/$2,218
 CBOT大豆(1月)              $10.00-3/4, $10.07         支撑 $9.90, $9.81
 CBOT玉米(12月)             -                          支撑 $3.47, $3.45-1/4
                                                       阻力 $3,50-1/2, $3.52-1/4
 CBOT小麦(12月)             $4.32-3/4, $4.36-1/2       支撑 $4.26-1/2, $4.22-3/4
 纽约咖啡(12月)             $1,2760/$1.3060            支撑 $1.2275/$1.2130
 纽约可可(12月)             $2,160                     支撑 $2,082/$2,034
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 王颖)

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