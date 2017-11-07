《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月7日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $65.03/$66.03 支撑 $63.94/$62.84 棕榈油(1月) - 阻力 2,808/2,826/2,841马币(林吉特) 支撑 2,779/2,756马币 西德克萨斯中质油(WTI) $58.15/$59.14 支撑 $55.94/$55.18 现货金 - 支撑 $1,263/$1,241 阻力 $1,283/$1,299 LME期铜 $7,026/$7,084 支撑 $6,933/$6,876/$6,783 LME期铝 $2,148/$2,125 阻力 $2,196/$2,218 CBOT大豆(1月) $10.00-3/4, $10.07 支撑 $9.90, $9.81 CBOT玉米(12月) - 支撑 $3.47, $3.45-1/4 阻力 $3,50-1/2, $3.52-1/4 CBOT小麦(12月) $4.32-3/4, $4.36-1/2 支撑 $4.26-1/2, $4.22-3/4 纽约咖啡(12月) $1,2760/$1.3060 支撑 $1.2275/$1.2130 纽约可可(12月) $2,160 支撑 $2,082/$2,034 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 王颖)