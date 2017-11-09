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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年11月9日 / 凌晨1点01分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月9日 - 
 合约                      目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                $62.74/$62.23             阻力位 $63.80/$64.38/$64.89
 棕榈油(1月)               2,841/2,855 马币(林吉特)  支撑位 2,808/2,779 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     $55.99/$55.61             阻力位 $57.24/$57.72
 现货金                    $1,286/$1,292             支撑位 $1,281/$1,274/$1,270
 LME期铜                   $6,803/$6,756             阻力位 $6,907
 LME期铝                   $2,081/$2,068             阻力位 $2,125
 CBOT大豆(1月)             $10.00-3/4, $10.07        支撑位 $9.93/$9.90
 CBOT玉米(12月)            -                         阻力位 $3,49, $3.52-1/4
                                                     支撑位 $3.45-3/4, $3.43
 CBOT小麦(12月)            $4.27-3/4, $4.31-1/4      支撑位 $4.23-3/4, $4.19-3/4
 纽约咖啡(12月)            $1.2760                   支撑位 $1.2275/$1.2130
 纽约可可(12月)            $2,242/$2,290             支撑位 $2,186/$2,163
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本
文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)

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