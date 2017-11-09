《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月9日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $62.74/$62.23 阻力位 $63.80/$64.38/$64.89 棕榈油(1月) 2,841/2,855 马币(林吉特) 支撑位 2,808/2,779 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $55.99/$55.61 阻力位 $57.24/$57.72 现货金 $1,286/$1,292 支撑位 $1,281/$1,274/$1,270 LME期铜 $6,803/$6,756 阻力位 $6,907 LME期铝 $2,081/$2,068 阻力位 $2,125 CBOT大豆(1月) $10.00-3/4, $10.07 支撑位 $9.93/$9.90 CBOT玉米(12月) - 阻力位 $3,49, $3.52-1/4 支撑位 $3.45-3/4, $3.43 CBOT小麦(12月) $4.27-3/4, $4.31-1/4 支撑位 $4.23-3/4, $4.19-3/4 纽约咖啡(12月) $1.2760 支撑位 $1.2275/$1.2130 纽约可可(12月) $2,242/$2,290 支撑位 $2,186/$2,163 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本 文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)