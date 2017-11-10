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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年11月10日 / 凌晨12点48分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月10日 - 
 合约                        目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                  $63.09/$62.74              阻力位$64.38/$64.89
 棕榈油                      2,841马币(林吉特)          支撑位2,808/2,779马币(林吉特)
 西德克萨斯中质油(WTI)       $56.47/$55.99              阻力位$57.24/$57.72
 现货金                      $1,292/$1,298              支撑位$1,281/$1,274/$1,270
 LME期铜                     $6,849/$6,907              支撑位$6,803/$6,756
 LME期铝                     $2,125                     支撑位$2,081/$2,046
 CBOT大豆                    $9.81/$9.71                阻力位$9.93
 CBOT玉米                    $3.38-1/4                  阻力位$3.43, $3.45-1/2
 CBOT小麦                    $4.33-3/4                  支撑位$4.26-1/4, $4.24-1/2
 纽约咖啡                    -                          支撑位$1.2555/$1.2420
                                                        阻力位$1.2760/$1.3060
 纽约可可                    $2,160/$2,140              阻力位$2,203/$2,226
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文
提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校　戴素萍)

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