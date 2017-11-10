《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月10日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $63.09/$62.74 阻力位$64.38/$64.89 棕榈油 2,841马币(林吉特) 支撑位2,808/2,779马币(林吉特) 西德克萨斯中质油(WTI) $56.47/$55.99 阻力位$57.24/$57.72 现货金 $1,292/$1,298 支撑位$1,281/$1,274/$1,270 LME期铜 $6,849/$6,907 支撑位$6,803/$6,756 LME期铝 $2,125 支撑位$2,081/$2,046 CBOT大豆 $9.81/$9.71 阻力位$9.93 CBOT玉米 $3.38-1/4 阻力位$3.43, $3.45-1/2 CBOT小麦 $4.33-3/4 支撑位$4.26-1/4, $4.24-1/2 纽约咖啡 - 支撑位$1.2555/$1.2420 阻力位$1.2760/$1.3060 纽约可可 $2,160/$2,140 阻力位$2,203/$2,226 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文 提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)