《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月14日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $62.74/$62.23 阻力位$63.56/$64.07 棕榈油(1月) 2,756/2,732马币(林吉特) 阻力位2,779/2,808马币 西德克萨斯中质油(WTI) $56.47/$55.99 阻力位$57.24/$57.72 现货金 $1,263 阻力位$1,281/$1,286/$1,292 LME期铜 $6,849 阻力位$6,942/$7,000 LME期铝 $2,081 阻力位$2,125/$2,148 CBOT大豆(1月) $9.71-1/2, $9.68-1/2 阻力位$9.76-1/4, $9.80-1/2 CBOT玉米(12月) $3.40-1/4, $3.38-1/4 阻力位$3.44, $3.45-1/2 CBOT小麦(12月) $4.20-1/2 阻力位$4.25-1/4, $4.27-1/4 纽约咖啡(12月) $1.3060 支撑位$1.2620/$1.2555 纽约可可(12月) $2,160 阻力位$2,226/$2,251 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本 文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)