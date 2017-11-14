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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年11月14日 / 凌晨12点50分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月14日 - 
 合约                    目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $62.74/$62.23            阻力位$63.56/$64.07
 棕榈油(1月)             2,756/2,732马币(林吉特)  阻力位2,779/2,808马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $56.47/$55.99            阻力位$57.24/$57.72
 现货金                  $1,263                   阻力位$1,281/$1,286/$1,292
 LME期铜                 $6,849                   阻力位$6,942/$7,000
 LME期铝                 $2,081                   阻力位$2,125/$2,148
 CBOT大豆(1月)           $9.71-1/2, $9.68-1/2     阻力位$9.76-1/4, $9.80-1/2
 CBOT玉米(12月)          $3.40-1/4, $3.38-1/4     阻力位$3.44, $3.45-1/2
 CBOT小麦(12月)          $4.20-1/2                阻力位$4.25-1/4, $4.27-1/4
 纽约咖啡(12月)          $1.3060                  支撑位$1.2620/$1.2555
 纽约可可(12月)          $2,160                   阻力位$2,226/$2,251
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本
文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)

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