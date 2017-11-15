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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年11月15日 / 凌晨1点42分 / 1 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月15日 - 
 合约                 目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $60.90/$60.63       阻力位 $61.82/$62.23
 棕榈油               2,709马币(林吉特)   阻力位 2,741/2,761马币
 西德克萨斯中质油(WT  $54.31              阻力位 $55.16/$55.77
 I)                                       
 现货金               $1,286/$1,298       支撑位 $1,274/$1,263
 LME期铜              $6,699              阻力位 $6,803/$6,849
 LME期铝              $2,046              阻力位 $2,103/$2,125
 CBOT大豆             $9.61               阻力位 $9.71, $9.76-1/4
 CBOT玉米             $3.35-3/4           阻力位 $3.38-1/4, $3.40-1/4
 CBOT小麦             $4.30, $4.31-1/2    支撑位 $4.25-1/4, $4.23-1/4
 纽约咖啡             $1.2865/$1.3015     支撑位 $1.2470
 纽约可可             $2,120/$2,095       阻力位 $2,160/$2,185
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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