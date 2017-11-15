《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月15日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $60.90/$60.63 阻力位 $61.82/$62.23 棕榈油 2,709马币(林吉特) 阻力位 2,741/2,761马币 西德克萨斯中质油(WT $54.31 阻力位 $55.16/$55.77 I) 现货金 $1,286/$1,298 支撑位 $1,274/$1,263 LME期铜 $6,699 阻力位 $6,803/$6,849 LME期铝 $2,046 阻力位 $2,103/$2,125 CBOT大豆 $9.61 阻力位 $9.71, $9.76-1/4 CBOT玉米 $3.35-3/4 阻力位 $3.38-1/4, $3.40-1/4 CBOT小麦 $4.30, $4.31-1/2 支撑位 $4.25-1/4, $4.23-1/4 纽约咖啡 $1.2865/$1.3015 支撑位 $1.2470 纽约可可 $2,120/$2,095 阻力位 $2,160/$2,185 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)