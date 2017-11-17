FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年11月17日 / 凌晨12点55分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月17日 - 
 合约                   目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $60.90/$60.63             阻力位$61.82/$62.23
 棕榈油                 2,708 马币(林吉特)        阻力位2,761/2,773马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $54.74/$53.97             阻力位$55.61/$55.99
 现货金                 -                         支撑位$1,270/$1,263
                                                  阻力位$1,286/$1,298
 LME期铜                $6,699/$6,659             阻力位$6,803/$6,849
 LME期铝                $2,125/$2,148             支撑位$2,081/$2,046
 CBOT大豆               $9.77-3/4                 支撑位$9.70/$9.67
 CBOT玉米               $3.35-3/4, $3.32-3/4      阻力位$3.38-1/4,$3.40-1/4
 CBOT小麦               $4.16-1/2                 阻力位$4.23-1/4,$4.25-1/4
 纽约咖啡               $1.2545/$1.2470           阻力位$1.2715/$1.2865
 纽约可可               $2,169                    支撑位$2,123/$2,107
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关
本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below