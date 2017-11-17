《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月17日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $60.90/$60.63 阻力位$61.82/$62.23 棕榈油 2,708 马币(林吉特) 阻力位2,761/2,773马币 西德克萨斯中质油(WTI) $54.74/$53.97 阻力位$55.61/$55.99 现货金 - 支撑位$1,270/$1,263 阻力位$1,286/$1,298 LME期铜 $6,699/$6,659 阻力位$6,803/$6,849 LME期铝 $2,125/$2,148 支撑位$2,081/$2,046 CBOT大豆 $9.77-3/4 支撑位$9.70/$9.67 CBOT玉米 $3.35-3/4, $3.32-3/4 阻力位$3.38-1/4,$3.40-1/4 CBOT小麦 $4.16-1/2 阻力位$4.23-1/4,$4.25-1/4 纽约咖啡 $1.2545/$1.2470 阻力位$1.2715/$1.2865 纽约可可 $2,169 支撑位$2,123/$2,107 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关 本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)