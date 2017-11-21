《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $62.74/$63.09 支撑 $61.82/$61.41 棕榈油 2,606/2,577马币(林吉特 阻力 2,645/2,661马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $57.24/$57.72 支撑 $55.99/$55.61 I) 现货金 $1,260 阻力 $1,286/$1,292 LME期铜 $6,890 支撑 $6,823/$6,781 LME期铝 $2,103/$2,125 支撑 $2,081/$2,046 CBOT大豆 $9.95-1/4 支撑 $9.84-1/2 CBOT玉米 $3.46/$3.49 支撑 $3.42-1/4 CBOT小麦 - 支撑 $4.18-3/4, $4.16-1/2 阻力 $4.23-1/4, $4.25-1/4 纽约咖啡 $1.2655/$1.2765 支撑 $1.2480/$1.2370 纽约可可 $2,058 阻力 $2,107/$2,123 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾 问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)