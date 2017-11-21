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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年11月21日 / 凌晨1点16分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月21日 - 
 合约                 目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $62.74/$63.09           支撑 $61.82/$61.41
 棕榈油               2,606/2,577马币(林吉特  阻力 2,645/2,661马币
                      )                       
 西德克萨斯中质油(WT  $57.24/$57.72           支撑 $55.99/$55.61
 I)                                           
 现货金               $1,260                  阻力 $1,286/$1,292
 LME期铜              $6,890                  支撑 $6,823/$6,781
 LME期铝              $2,103/$2,125           支撑 $2,081/$2,046
 CBOT大豆             $9.95-1/4               支撑 $9.84-1/2
 CBOT玉米             $3.46/$3.49             支撑 $3.42-1/4
 CBOT小麦             -                       支撑 $4.18-3/4, $4.16-1/2
                                              阻力 $4.23-1/4, $4.25-1/4
 纽约咖啡             $1.2655/$1.2765         支撑 $1.2480/$1.2370
 纽约可可             $2,058                  阻力 $2,107/$2,123
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾
问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)

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